Torna Mare d’Arte Festival tra gli eventi della seconda edizione la residenza d’artista di Jacopo Di Cera
Dal 3 luglio, Milano Marittima ospiterà la seconda edizione di Mare d’Arte Festival, un evento che trasformerà la località in un grande spazio culturale all’aperto. Tra le iniziative in programma figura anche la residenza d’artista di Jacopo Di Cera, che parteciperà alla manifestazione portando le sue opere e i suoi progetti. La manifestazione si svolgerà per tutta la durata del mese, coinvolgendo artisti e pubblico.
Torna Mare d’Arte Festival, che dal 3 luglio trasformerà Milano Marittima in uno spazio culturale a cielo aperto. La manifestazione annuncia intanto una prima anticipazione del programma estivo: dal 25 aprile il MarePineta Resort ospiterà la residenza d’artista di Jacopo Di Cera, tra i.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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