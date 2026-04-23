Pagliara contemporanea l' artista Alessandra Bonoli completa la seconda fase della Residenza Artistica

L'artista faentina Alessandra Bonoli ha concluso la seconda fase della residenza artistica promossa da SMart APS all'interno del progetto Pagliara Contemporanea. Durante questo periodo ha realizzato un’opera completamente nuova, il cui titolo sarà annunciato durante la serata di apertura. La residenza fa parte di un percorso artistico volto a promuovere la creazione contemporanea e si inserisce in un ciclo di iniziative dedicate alla promozione delle arti visive.

L’artista faentina Alessandra Bonoli completa la seconda fase della residenza artistica, promossa da SMart APS per il progetto Pagliara Contemporanea, con la restituzione dell’opera completamente inedita, il cui titolo, come consuetudine, sarà svelato in occasione della serata inaugurale.Pensata.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Si conclude con “La Cantadora” la residenza artistica di Agata MarchiScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) LECCE - Si chiude con... Leggi anche: Residenza d’artista Da Carrara a Ingolstadt