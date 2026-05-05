Lukaku torna a Napoli | faccia a faccia con Conte

Romelu Lukaku è arrivato ieri sera all’aeroporto di Capodichino, segnando il suo ritorno a Napoli. La presenza dell’attaccante ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre si dirigiva verso l’uscita dell’aeroporto. Nelle ultime ore, si è parlato di un possibile incontro con l’ex allenatore, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La sua visita nella città partenopea ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Romelu Lukaku è tornato a Napoli. L’attaccante è atterrato ieri sera a Capodichino. E questa mattina sarà di nuovo a Castel Volturno. Stavolta, però, il suo rientro ha un peso diverso rispetto a quello di due settimane fa. Perché adesso il confronto con Antonio Conte sembra inevitabile. Il punto è tutto qui. Fino a questo momento, i due non si erano incrociati. Quando Lukaku era rientrato brevemente in sede prima di ripartire, non aveva visto né l’allenatore né il resto della squadra. Adesso, invece, lo scenario cambia. Il faccia a faccia non può più essere rimandato. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport. Il centravanti aveva fatto sapere già due settimane fa che si sarebbe ripresentato subito dopo la partita con il Como.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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