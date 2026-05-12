Torna l' allarme epatite A | chiusa una scuola

In una scuola della provincia di Napoli è stato riscontrato un caso di epatite A, portando alla chiusura straordinaria dell'edificio per eseguire interventi di disinfestazione. La decisione è stata presa dalle autorità sanitarie locali per contenere il rischio di contagio. La scuola rimarrà chiusa fino a quando tutte le operazioni di sanificazione non saranno completate e sarà garantita l'apertura in sicurezza.

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Caso di epatite A in una scuola della provincia di Napoli: chiusura straordinaria per disinfestazione. A comunicarlo è Giosuè D'Amora, sindaco di Santa Maria la Carità, che oggi pomeriggio ha firmato un'ordinanza sindacale per disporre la chiusura straordinaria del plesso Cappella dei Bisi del.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Epatite A nella scuola italiana, è allarme: “Vaccinatevi”. Scoppia il casoUn’improvvisa allerta sanitaria ha scosso la tranquillità di un istituto scolastico a Grosseto, dove la conferma di un caso di Epatite A ha fatto... Grosseto, un caso di epatite A in una scuolaGrosseto, 26 marzo 2026 – Un caso di epatite A si è verificato in una scuola del comune di Grosseto e il Dipartimento di prevenzione della Asl... Argomenti più discussi: Allarme epatite A in Campania: 43 ricoverati al Cotugno, reparti al collasso; Sorrento, cliente colpito da epatite A dopo una cena: chiuso ristorante; Napoli: epatite A sotto controllo – trasferimento per le cozze a rischio; Tre morti sulla nave da crociera Hondius, uno è positivo all'hantavirus (trasmesso dai topi): Posto peggiore per ammalarsi. È sicuro ora grattarsi e stare al sole reddit #campania - Results on X | Live Posts & Updates x.com Epatite A, allarme in Campania, ma Lopalco rassicura la Puglia: «Non è colpa del crudo di mare, godetevelo»Le parole dell'epidemiologo pugliese: «Frutti di mare crudi ancora sicuri per i baresi». Il ruolo dei mitili e l’efficacia del vaccino Nessun allarme per la Puglia sul fronte dell’epatite A, ... lagazzettadelmezzogiorno.it