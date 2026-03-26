Grosseto un caso di epatite A in una scuola

A Grosseto è stato segnalato un caso di epatite A in una scuola del territorio. La situazione è stata comunicata alle autorità sanitarie, che stanno intervenendo per contenere eventuali rischi di contagio. Al momento non ci sono altre persone coinvolte o casi collegati. La scuola ha adottato le misure di sicurezza previste per tutelare studenti e personale.

Grosseto, 26 marzo 2026 – Un caso di epatite A si è verificato in una scuola del comune di Grosseto e il Dipartimento di prevenzione della Asl Toscana Sud Est, “in ottemperanza ai protocolli di sorveglianza e controllo delle malattie infettive, ha avviato le procedure previste per la gestione e la prevenzione della diffusione dell’infezione”. La possibilità di contagio all'interno dell'istituto corrisponde ad un livello di basso rischio, tuttavia, per maggiore prudenza, la Prevenzione raccomanda la profilassi immunitaria attiva (vaccinazione) per gli alunni ed il personale in servizio nella scuola interessata. La vaccinazione può... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grosseto, un caso di epatite A in una scuola Articoli correlati Leggi anche: Grosseto, un caso di tubercolosi in una scuola Caso di tubercolosi in una scuola di Grosseto: sorveglianza attiva per i contattiGROSSETO – L’Asl Toscana Sud Est ha attivato i protocolli di massima sicurezza sanitaria in seguito all’accertamento di un caso di tubercolosi che ha... Approfondimenti e contenuti su Grosseto un caso di epatite A in una... Temi più discussi: Confesercenti Grosseto: Massimiliano Mei è il nuovo Presidente; Derby Siena-Grosseto, lo stop ai tifosi maremmani è un caso. Rossi (Fdi): Si trovino soluzioni alternative; Il Big Mat Grosseto annuncia un poker di nuovi acquisti; Evasione milionaria, commercialista assolto a Grosseto ma la Cassazione riapre il caso. Grosseto, un caso di epatite A in una scuolaLa possibilità di contagio all'interno dell'istituto corrisponde a un livello di basso rischio, tuttavia, per maggiore prudenza, la Prevenzione raccomanda la profilassi immunitaria attiva (vaccinazion ... lanazione.it Individuato un caso di epatite A in una scuolaGROSSETO: L'Ausl Toscana sud est ha avviato tutti i protocolli di sorveglianza e lanciato un appello per la vaccinazione: Rischio di contagio basso ... toscanamedianews.it Sabato 28 marzo alle 16, nella sala conferenze del Museo di storia naturale della Maremma, arriva “Libere di sentirsi al sicuro - Un diritto da vivere ogni giorno”, l’iniziativa promossa da Anap Confartigianato Grosseto e Donne Impresa, insieme a Confartigiana - facebook.com facebook Il Toscana Pride arriva a Grosseto: ecco come partecipare - x.com