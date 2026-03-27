Un caso di epatite A è stato riscontrato in una scuola di Grosseto, portando all’attivazione delle misure di sorveglianza e controllo previste per le malattie infettive. La notizia ha generato preoccupazione tra le autorità sanitarie e i genitori degli studenti, che sono stati invitati a vaccinarsi. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo alle condizioni di salute della persona colpita.

Un’improvvisa allerta sanitaria ha scosso la tranquillità di un istituto scolastico a Grosseto, dove la conferma di un caso di Epatite A ha fatto scattare immediatamente i protocolli di sorveglianza e controllo previsti per le malattie infettive. A dare la notizia è stata l’ ASL Toscana Sud Est, intervenuta dopo aver riscontrato la positività in un paziente già sottoposto alle cure necessarie. Sebbene l’azienda sanitaria abbia tenuto a precisare che, allo stato attuale, si tratti di un caso isolato e non di un focolaio epidemico, la macchina della prevenzione si è messa in moto per blindare la struttura e proteggere la comunità scolastica da possibili ulteriori contagi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Epatite A nella scuola italiana, è allarme: “Vaccinatevi”. Scoppia il caso

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