torna la rassegna sulla montagna si inizia da messner

Riparte la rassegna dedicata alla montagna con un focus su Messner. La serie comprende scalate sui giganti delle vette, attività di sci estremo e percorsi di grandi cammini, offrendo un panorama di avventure e sfide personali. Le narrazioni presentano emozioni intense e storie che invitano alla riflessione, coinvolgendo appassionati e curiosi in un viaggio tra le montagne e le esperienze che esse offrono.

Non solo scalate sul tetto del mondo, avventure ed esplorazioni, ma anche sci estremo e grandi cammini, sfide contro i propri limiti, emozioni profonde e storie che fanno riflettere. Quattro doppi appuntamenti, da qui a inizio giugno, dedicati al mondo della montagna, con film documentari e incontri con camminatori e scrittori, sciatori acrobatici ed esploratori, tutti ospiti speciali che introdurranno le proiezioni e condivideranno le loro esperienze. È quanto proporrà da stasera la nuova edizione della rassegna intitolata “ Mountains “, al Nuovo Cinema di via Baracca a Sovico sotto la guida di Ermanno Bosco. A organizzare sono lo stesso cinema sovicese insieme alla sezione locale del Cai e della Pro Loco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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