Torna la rassegna sulla montagna si inizia da Messner

Da ilgiorno.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riparte la rassegna dedicata alla montagna con un focus su Messner. La serie comprende scalate sui giganti delle vette, attività di sci estremo e percorsi di grandi cammini, offrendo un panorama di avventure e sfide personali. Le narrazioni presentano emozioni intense e storie che invitano alla riflessione, coinvolgendo appassionati e curiosi in un viaggio tra le montagne e le esperienze che esse offrono.

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Non solo scalate sul tetto del mondo, avventure ed esplorazioni, ma anche sci estremo e grandi cammini, sfide contro i propri limiti, emozioni profonde e storie che fanno riflettere. Quattro doppi appuntamenti, da qui a inizio giugno, dedicati al mondo della montagna, con film documentari e incontri con camminatori e scrittori, sciatori acrobatici ed esploratori, tutti ospiti speciali che introdurranno le proiezioni e condivideranno le loro esperienze. È quanto proporrà da stasera la nuova edizione della rassegna intitolata “ Mountains “, al Nuovo Cinema di via Baracca a Sovico sotto la guida di Ermanno Bosco. A organizzare sono lo stesso cinema sovicese insieme alla sezione locale del Cai e della Pro Loco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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