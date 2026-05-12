Torna la Giornata dei Castelli Aperti | i tesori da scoprire nel novarese

Nel 2026 si svolgerà nuovamente la Giornata dei Castelli Aperti, un evento che permetterà di visitare un’ampia selezione di dimore storiche nel novarese. Durante questa giornata, più di 60 strutture, tra castelli, palazzi, torri, musei e ville, saranno aperte al pubblico in modo straordinario. L’iniziativa si propone di valorizzare il patrimonio architettonico e storico della zona, offrendo l’opportunità di conoscere luoghi spesso chiusi al pubblico durante l’anno.

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