Torna il jazz all' auditorium Torgano con il sesto volume di Jazz Lab

Prosegue la stagione concertistica dell'istituto Brera di Novara. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 16 maggio alle 21, presso l'auditorium "Annalisa Torgano" di via Passalacqua, con una serata interamente dedicata alle sonorità jazz.Protagonista della serata sarà l'ensemble "The Jazz.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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