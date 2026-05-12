Torna il jazz all' auditorium Torgano con il sesto volume di Jazz Lab

Da novaratoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Prosegue la stagione concertistica dell'istituto Brera di Novara. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 16 maggio alle 21, presso l'auditorium "Annalisa Torgano" di via Passalacqua, con una serata interamente dedicata alle sonorità jazz.Protagonista della serata sarà l'ensemble "The Jazz.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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