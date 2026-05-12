Torna Il canto della Terra | eventi tra cultura e impegno sociale
Dal 25 maggio al 13 giugno si svolgerà la seconda edizione de Il canto della Terra, un evento che si concentra su cultura e impegno sociale. La manifestazione prevede concerti, spettacoli teatrali, laboratori di illustrazione, fotografia e reading letterari. Sono inoltre programmati trekking sul territorio, presentazioni di libri, conferenze e proiezioni cinematografiche. Diverse attività si svolgeranno in varie location, coinvolgendo artisti e pubblico.
Dal 25 maggio al 13 giugno la seconda edizione de Il canto della Terra, linguaggi di vita e solidarietà in programma concerti, spettacoli teatrali, laboratori di illustrazione, fotografia, reading letterari, trekking sul territorio, presentazione di libri, conferenze, proiezioni cinematografiche.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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