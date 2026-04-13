Sutri si trasforma in un grande giardino a cielo aperto | tutte le info
Ogni fine settimana tra il 18 aprile e il 31 maggio, il borgo medievale di Sutri si anima con l'iniziativa
Ogni fine settimana, dal 18 aprile al 31 maggio, il borgo medievale di Sutri si trasforma in un giardino a cielo aperto grazie all'iniziativa “Sutri in fiore”. Per l'occasione, vicoli, piazze, palazzi storici si abbelliscono di suggestive decorazioni e installazioni floreali celebrando la.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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Una giornata a Sutri dedicata al primo soccorso di animali selvatici: tutte le infoCon l'arrivo della primavera la natura si risveglia e con lei anche la fauna selvatica.