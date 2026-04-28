Dolo in Fiore | il 1° maggio il centro si trasforma in un giardino a cielo aperto

Il centro di Dolo si prepara ad accogliere nuovamente Dolo in Fiore, l’evento di primavera che trasforma le vie e le piazze in un giardino a cielo aperto. La manifestazione si terrà giovedì 1° maggio 2026 e prevede esposizioni di piante, fiori e prodotti artigianali. La giornata vedrà la partecipazione di operatori e appassionati, con bancarelle e spazi dedicati alla natura e alla creatività.

Torna a Dolo uno degli appuntamenti più colorati della primavera: Dolo in Fiore, in programma giovedì 1° maggio 2026. Per l’intera giornata, dall’alba al tramonto, il centro cittadino si animerà con una grande mostra mercato dedicata al verde. Protagonisti saranno oltre 100 espositori tra.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Sutri si trasforma in un grande giardino a cielo aperto: tutte le infoOgni fine settimana, dal 18 aprile al 31 maggio, il borgo medievale di Sutri si trasforma in un giardino a cielo aperto grazie all'iniziativa “Sutri...