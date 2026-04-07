A Cannara torna la Festa della Vernaccia, un appuntamento che si svolgerà dal giovedì 9 a domenica 12 aprile. La manifestazione dura quattro giorni e prevede una serie di eventi dedicati a questa specialità enogastronomica, conosciuta oltre che per la cipolla anche per la sua produzione di vino. La festa rappresenta un momento di celebrazione della tradizione locale e delle eccellenze del territorio.

Famosa soprattutto per la cipolla, Cannara è però rinomata anche per un’altra sua specialità enogastronomica, la Vernaccia che da giovedì 9 a domenica 12 aprile verrà celebrata con una quattro giorni di eventi a lei dedicati. Torna per la sua ottava edizione la Festa della Vernaccia di Cannara, vero e proprio tributo alla tradizione per questo prodotto di cui vi è traccia nel borgo fin dal 1400. In programma esposizioni, musica, approfondimenti, solidarietà, escursioni, degustazioni e tanta buona cucina. Si parte giovedì con l’inaugurazione della mostra degli oggetti antichi della vendemmia nei locali della Pro loco, visitabile tutti i pomeriggi fino a domenica 12. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cannara celebra la tradizione: torna la Festa della vernaccia

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