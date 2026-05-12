Torino tragedia sul lavoro | operaio perde la vita alla Centrale del Latte

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Torino, all’interno della Centrale del Latte. Un operaio ha perso la vita in seguito a un incidente sul lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

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