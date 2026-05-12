Torino tragedia sul lavoro | operaio perde la vita alla Centrale del Latte
Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Torino, all’interno della Centrale del Latte. Un operaio ha perso la vita in seguito a un incidente sul lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Drammatico incidente nel primo pomeriggio. Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi, martedì 12 maggio, a Torino, all’interno della Centrale del Latte. La vittima è un operaio di circa 45 anni, morto dopo essere stato coinvolto in un violento impatto durante l’attività lavorativa. Travolto dal materiale e caduto all’indietro. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato travolto da alcuni materiali, perdendo l’equilibrio e cadendo violentemente all’indietro. Nella caduta avrebbe battuto la testa, riportando ferite gravissime. Inutili i soccorsi del 118. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno tentato a lungo di rianimare l’operaio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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