Tragedia sul lavoro in provincia di Benevento operaio perde la vita

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in provincia di Benevento. Un operaio di 58 anni, residente a Napoli, ha perso la vita mentre si trovava in un cantiere a Casalduni. L’intervento riguarda un progetto per il potabilizzatore dell’invaso di Campolattaro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro. La vicenda è sotto verifica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora una tragedia sul lavoro nel Sannio. Un uomo di 58 anni, originario di Napoli, ha perso la vita questa mattina in territorio di Casalduni, all'interno di un cantiere impegnato nella realizzazione del potabilizzatore dell'invaso di Campolattaro. Secondo le prime informazioni, la vittima ricopriva il ruolo di capocantiere. L'uomo sarebbe precipitato da un'attrezzatura mentre era impegnato nelle attività lavorative. L'impatto si è rivelato fatale: il 58enne sarebbe morto praticamente sul colpo. Immediato l'allarme lanciato dai colleghi presenti sul posto, che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi. Purtroppo, all'arrivo degli operatori sanitari non c'è stato nulla da fare: i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.