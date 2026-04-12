Torino e provincia | itinerario tra vintage e tradizioni l’11-12 aprile

Tra sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, Torino e i comuni della provincia ospiteranno una serie di eventi dedicati ai mercatini locali. Durante il fine settimana, le strade del capoluogo e delle zone limitrofe si riempiranno di bancarelle con oggetti vintage e prodotti tradizionali, coinvolgendo residenti e visitatori in un itinerario tra tradizioni e atmosfere d’altri tempi. Gli appuntamenti si svolgeranno in diversi luoghi della città e dell’area metropolitana.

Tra sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, il capoluogo piemontese e i comuni limitrofi dell’area metropolitana si animeranno grazie a una serie di appuntamenti dedicati ai mercatini locali. La proposta del fine settimana prevede un itinerario che parte dai centri urbani per estendersi fino alle zone periferiche, offrendo varietà tra Piazza Vittorio Veneto e le vie dei quartieri, con esposizioni che spaziano dal settore alimentare all’antiquariato, fino al vintage e all’artigianato. Un mosaico di offerte tra tradizione e nuovi scambi commerciali. Il calendario organizzato per il weekend vede protagonista la diversificazione delle proposte commerciali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino e provincia: itinerario tra vintage e tradizioni l’11-12 aprile Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 11 e domenica 12 aprileUn fine settimana ricco di eventi per tutti i gusti, per grandi e bambini in Ciociaria. Week end Latina e provincia: cosa fare sabato 11 e domenica 12 aprileLe temperature miti, le giornate più lunghe e bei paesaggi tutti da scoprire: con la primavera la terra pontina diventa un luogo da godere e...