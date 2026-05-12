? Domande chiave Come riuscì il gruppo di Radice a recuperare cinque lunghe lunghezze?. Chi erano i "gemelli del gol" che guidarono l'attacco granata?. Perché il presidente Pianelli non cambiò mai il suo abito gessato?. Cosa raccontò Pecci sul suo trasferimento improvviso avvenuto via radio?.? In Breve Docu-serie Lassù qualcuno ti ama in onda su Now da questo venerdì.. Il gruppo guidato da Gigi Radice recuperò cinque lunghezze sulla Juventus.. Pulici e Graziani furono i gemelli del gol con 14 vittorie casalinghe.. Eraldo Pecci e il presidente Orfeo Pianelli raccontano aneddoti del 1976.. A Torino, presso il cinema Lux di Galleria San Federico, gli ex protagonisti della stagione 1975-1976 hanno presentato in anteprima una docu-serie dedicata al settimo scudetto del Toro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, torna il mito del ’76: arriva la docu-serie sul 7° scudetto

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