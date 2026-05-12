Torino svanisce il sogno delle Olimpiadi 2030

Il sogno di ospitare le Olimpiadi invernali nel 2030 a Torino si spegne definitivamente. Il Comitato Organizzatore ha comunicato che l’iter per la candidatura è stato interrotto, senza ulteriori possibilità di ripensamenti. La decisione arriva dopo che le autorità coinvolte hanno valutato le diverse opzioni disponibili e hanno concluso che non ci sono i requisiti necessari per procedere con la proposta.

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Niente contentino per i nostalgici delle Olimpiadi a Torino. Il Comitato Organizzatore di Alpes Françaises 2030 ha infatti respinto la proposta avanzata da Comune di Torino e Regione Piemonte di offrire gli impianti per il pattinaggio di velocità, scegliendo di proseguire il confronto esclusivo con Thialf Heerenveen, nei Paesi Bassi. Lo annunciano in una nota congiunta il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo che dichiarano: “Con la candidatura Torino e il Piemonte hanno confermato la credibilità internazionale del nostro territorio nell’organizzazione dei grandi eventi sportivi e la qualità del lavoro svolto insieme alle istituzioni e agli stakeholder coinvolti.🔗 Leggi su Nuovasocieta.it © Nuovasocieta.it - Torino, svanisce il sogno delle Olimpiadi 2030 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Torino corre per ospitare le Olimpiadi delle Alpi francesi nel 2030: Lo Russo incontra il presidente del ConiLe gare di pattinaggio veloce potrebbero svolgersi all'Oval: "Siamo nelle condizioni di poterlo fare", la candidatura che sfida quella olandese... Olimpiadi, nel 2030 ospitare nelle Alpi francesi. Progetto per coinvolgere anche TorinoIl sipario sugli indimenticabili Giochi olimpici invernali di Milano e Cortina sta per calare. Argomenti più discussi: Ad Avellino (81-75) svanisce il sogno playoff della Juvi Ferraroni. E a fine partita l'addio di coach Bechi: qui tre anni bellissimi; Il Gladiator passa al Papa e vola in finale: svanisce il sogno del Boys Caivanese; Lazio Women, svanisce il sogno promozione: ko 2-1 con la Res Donna Roma: il tabellino. Quali film ti danno quella sensazione di 'Il mondo sta cambiando, vecchio'? reddit