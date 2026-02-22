olimpiadi nel 2030 ospitare nelle alpi francesi progetto per coinvolgere anche torino

Le Alpi francesi accolgono il progetto di ospitare le Olimpiadi invernali del 2030, con Torino coinvolta come possibile partner. La proposta mira a valorizzare le infrastrutture esistenti e a promuovere uno sviluppo sostenibile nella regione alpina. Le autorità locali lavorano per integrare le nuove strutture sportive senza alterare il paesaggio naturale. La decisione finale dipenderà dalla valutazione di vari fattori tecnici e ambientali, mentre la candidatura continua a prendere forma.

Il sipario sugli indimenticabili Giochi olimpici invernali di Milano e Cortina sta per calare. Dopo 16 giorni di gare, di trionfi, di storie, della genialità dell'organizzazione italiana, e di un'Italia Team strepitosa capace di conquistare ben 30 medaglie, la cerimonia di chiusura in programma all'Arena di Verona segnerà anche il passaggio della bandiera olimpica ai prossimi organizzatori. Il testimone verrà consegnato agli organizzatori delle Alpi Francesi che dall'1 al 17 febbraio del 2030 ospiteranno la XXVI edizione dei Giochi della neve e del ghiaccio. Come Milano-Cortina 2026, che ha introdotto il concetto di Olimpiadi diffuse, un sistema in cui le competizioni si svolgono in più sedi distribuite su tutto il territorio nazionale, anche quelle del 2030 adotteranno lo stesso format. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Olimpiadi Invernali 2030: le Alpi francesi pronte ad ospitare i GiochiLe Alpi francesi sono state ufficialmente scelte come sede delle Olimpiadi Invernali 2030. Le competizioni si terranno dal 1° al 17 febbraio, con l'annuncio giunto durante la cerimonia di chiusura di ... it.blastingnews.com

Quando e dove si faranno le Olimpiadi Invernali 2030? Date e localitàPer la quarta volta nella storia sarà la Francia ad ospitare le Olimpiadi Invernali: dopo le edizioni di Chamonix 1924, Grenoble 1968 ed Albertville 1992, ... oasport.it

