Torino corre per ospitare le Olimpiadi delle Alpi francesi nel 2030 | Lo Russo incontra il presidente del Coni

A Torino, le autorità stanno lavorando per presentare la candidatura alle Olimpiadi delle Alpi francesi del 2030. Lo Russo ha incontrato il presidente del Coni per discutere del progetto, mentre in città ci sono persone che ancora riflettono sull'organizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026. Alcuni osservano con interesse alle prossime opportunità sportive internazionali.

Le gare di pattinaggio veloce potrebbero svolgersi all'Oval: "Siamo nelle condizioni di poterlo fare", la candidatura che sfida quella olandese All'ombra della Mole qualcuno discute ancora sull'occasione mancata guardando alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ma c'è anche chi guarda oltre. Sguardo fisso verso un orizzonte chiamato Giochi Invernali Alpi Francesi: è questa una delle competizioni che chiama in causa Torino e il suo sindaco, Stefano Lo Russo, ottimista sulla candidatura della città per ospitare le gare del pattinaggio di velocità nel 2030. Tra i tanti obiettivi che la città di Torino deve raggiungere entro il 2030 sì, c'è anche quello delle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Articoli correlati Olimpiadi, nel 2030 ospitare nelle Alpi francesi. Progetto per coinvolgere anche TorinoIl sipario sugli indimenticabili Giochi olimpici invernali di Milano e Cortina sta per calare. Olimpiadi, nel 2030 ospitate nelle Alpi francesi. Progetto per coinvolgere anche TorinoIl sipario sugli indimenticabili Giochi olimpici invernali di Milano e Cortina sta per calare. Una raccolta di contenuti su Torino corre Argomenti discussi: Il 22 marzo si corre al Parco della Pellerina con la Corsa di Primavera; 8 marzo a Torino si corre la 5km Just the Woman I Am. Sarà l'Inalpi Arena di Torino ad ospitare la Final Four di Champions LeagueIl 16 e 17 maggio prossimi sarà lo storico impianto ad ospitare le sfide che vedranno protagoniste le migliori quattro formazioni d'Europa. Raggiunto l'accordo fra Cev, Fipav ed amministratori locali ... tuttosport.com