Li avete uccisi ma erano semi Lo striscione al corteo di Libera contro le mafie a Torino – Il video

(Agenzia Vista) Torino, 21 marzo 2026 Una marcia organizzata da "Libera contro le mafie" a Torino in occasione della XXXI Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Ecco lo striscione "Li avete uccisi, ma erano semi" dedicato alle vittime di mafia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Viva il sorteggio, facciamo come nella riforma della giustizia. La sorprendente (e provocatoria) modifica al regolamento del Senato depositata dal M5s Il Fatto quotidiano e Domani inguaiano il sottosegretario Delmastro: le foto nel locale della figlia del mafioso Caroccia. Una è di due mesi fa «E... 🔗 Leggi su Open.online

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