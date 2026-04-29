Torino protesta contro Tajani | in corteo studenti del Politecnico – Le foto

A Torino, circa cinquanta studenti del Politecnico si sono riuniti in corteo dopo un’assemblea, raggiungendo l’ingresso principale delle Officine Grandi Riparazioni. Durante la manifestazione, hanno scandito slogan contro la guerra e hanno espresso contestazioni nei confronti del vicepremier e ministro degli Esteri, che era presente a un evento nelle vicinanze. La protesta si è svolta in modo pacifico e senza incidenti.

Un gruppo di una cinquantina di studenti del Politecnico di Torino, dopo un’assemblea, ha raggiunto in corteo l’ingresso principale delle Ogr, scandendo slogan contro la guerra e contestando il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che stava partecipando a un evento. Gli studenti hanno esposto lo striscione ‘Polito contro la guerra’ e scandito slogan, tra cui “Fuori Tajani da Torino”, sotto la sorveglianza delle forze dell’ordine. Pilar Fogliati e l’amore per Fabio Paratici: “Vent’anni di differenza? Non me ne frega niente” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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