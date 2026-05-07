Elezioni Giuseppe Di Rosa | Ecco quando saranno stabiliti data luogo e ora del sorteggio per gli scrutatori

Il candidato sindaco ha annunciato che verranno comunicati presto data, luogo e orario del sorteggio per la scelta degli scrutatori, precisando che la procedura sarà ufficialmente stabilita a breve. Ha inoltre invitato i cittadini a diffidare da promesse non confermate riguardo a questa fase, affermando che le modalità di nomina saranno rese note ufficialmente al momento opportuno.

Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa interviene per fare definitiva chiarezza sulla procedura di nomina degli scrutatori, invitando i cittadini a non lasciarsi ingannare da promesse prive di fondamento. «Invito tutti gli agrigentini a non farsi prendere in giro – dichiara Di Rosa –. In queste.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Elezioni, ecco le due liste dei candidati al consiglio comunale a sostegno di Giuseppe Di RosaÈ Giuseppe Di Rosa il primo candidato a sindaco a presentare le due liste degli aspiranti consiglieri comunali in vista delle elezioni amministrative... Leggi anche: Milan Inter, ora è UFFICIALE: ecco quando si giocherà il derby di campionato. Dettagli, data e ora Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni, Di Rosa all'attacco: Siamo l'unica alternativa a chi ha già amministrato; Elezioni Agrigento. 4 candidati a sindaco Alonge, Di Rosa, Gentile e Sodano - Autore: Calogero Parlapiano | Attualità; Comune di Agrigento, elezioni amministrative, una fascia per 4: Alonge, Di Rosa, Gentile e Sodano; La corsa a Palazzo dei Giganti: le priorità del candidato sindaco Peppe Di Rosa. La corsa a Palazzo dei Giganti: le priorità del candidato sindaco Giuseppe Di RosaAgrigentoNotizie ha incontrato i quattro aspiranti amministratori e ha rivolto a loro cinque domande. Quotidianamente, seguendo l’ordine alfabetico, proporremo le loro risposte ... agrigentonotizie.it Elezioni, Irene Grado designata assessore dal candidato sindaco Di RosaLa dottoressa Irene Grado è stata presentata dal candidato sindaco Di Rosa: delega al personale e guida dei progetti Movida e città sicure ... grandangoloagrigento.it Dopo il volantino con invocazione islamica del Pd di Marghera, un altro caso simile arriva da Agrigento. Qui una candidata della lista civica per Giuseppe Di Rosa, un’italiana convertita all’islam, nel volantino diffuso per le prossime amministrative si fa ritrarre c - facebook.com facebook