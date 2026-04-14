Debutta Be Comics! Be Games! Torino due giorni di eventi al Lingotto Fiere | programma e ospiti

Il fine settimana del 18 e 19 aprile al Lingotto Fiere si svolge “Be Comics! Be Games! Torino”, un evento di due giorni dedicato a fumetto, gaming, esports, cosplay e K-pop. Le attività si svolgono dalle 10 alle 19, coinvolgendo appassionati di tutte le età. Sono previsti vari appuntamenti e ospiti, con aree dedicate a diverse forme di intrattenimento e cultura pop.