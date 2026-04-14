Debutta Be Comics! Be Games! Torino due giorni di eventi al Lingotto Fiere | programma e ospiti
Il fine settimana del 18 e 19 aprile al Lingotto Fiere si svolge “Be Comics! Be Games! Torino”, un evento di due giorni dedicato a fumetto, gaming, esports, cosplay e K-pop. Le attività si svolgono dalle 10 alle 19, coinvolgendo appassionati di tutte le età. Sono previsti vari appuntamenti e ospiti, con aree dedicate a diverse forme di intrattenimento e cultura pop.
Fumetto, gaming, esports, cosplay, K-pop: cinque linguaggi, un solo weekend. Il 18 e 19 aprile (dalle 10 alle 19.30), Be Comics! Be Games! debutta a Torino. È la prima edizione del format ideato da Fandango Club Creators, qui in partnership con GL events Italia. Lingotto Fiere ospiterà case.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Be Comics! Be Games! debutta al Lingotto di Torino(Adnkronos) – La città di Torino si prepara ad accogliere un nuovo tassello nel panorama delle fiere dedicate all'intrattenimento contemporaneo.
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