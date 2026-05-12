Msc technolgy assume 200 esperti di informatica

Msc Technology Italia, divisione dedicata alla gestione tecnologica del settore cargo di una compagnia di navigazione, ha annunciato l’assunzione di 200 esperti di informatica. La società ha avviato un piano di assunzioni volto a rafforzare il proprio staff con professionisti specializzati in ambito tecnologico. La scelta riguarda figure che andranno a inserirse in diverse aree aziendali, con l’obiettivo di sviluppare nuovi progetti e innovare i processi interni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Msc technology Italia, divisione tecnologica dedicata alla parte cargo di Mediterranean shipping company (il gruppo che fa capo alla famiglia Aponte), ha messo a punto un piano di assunzioni per 200 professionisti esperti nel settore dell’information technology. L’iniziativa si inserisce in un percorso di medio-lungo periodo che punta a coinvolgere figure middle (cioè già con una certa formazione nel comparto) e senior, destinate alla sede torinese della società: 11mila metri quadrati di uffici nel Lingotto, l’edificio che fu il cuore produttivo della Fiat. La campagna di recruiting, su cui la società impiega un budget che supera i 12...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Msc technolgy assume 200 esperti di informatica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il Comune assume: oltre 200 candidati a caccia di un postoSi sono concluse con numeri decisamente positivi le procedure di iscrizione ai tre bandi di concorso pubblicati dal comune di Cadoneghe per... Leggi anche: Fincantieri assume 1.200 persone, il nuovo piano per laureati, tecnici e operai