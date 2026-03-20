Torino D’Aversa in conferenza | Casadei è forte ma deve trovare continuità In attacco vi dico che…

Il tecnico della squadra ha parlato in conferenza stampa, commentando le prestazioni di Casadei, sottolineando la sua forza ma anche la necessità di trovare continuità. Ha inoltre fornito aggiornamenti sulla situazione dell’attacco, senza entrare in dettagli specifici. La conferenza si è concentrata su vari aspetti della rosa, con l’obiettivo di chiarire alcuni punti sulla condizione della squadra.

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