A Torino, l’allenatore cerca di ottenere la conferma per la prossima stagione. La squadra ha mostrato segnali di miglioramento e sono state fatte alcune proposte per il futuro, tra cui quella di coinvolgere anche un ex calciatore noto. La situazione attuale richiede una decisione da parte della società, che sta valutando le opzioni disponibili in vista dell’eventuale rinnovo o cambiamento alla guida tecnica.

È impossibile negarlo: serviva una scossa e la scossa è davvero arrivata. L’impatto che Roberto D’Aversa ha avuto nel Torino è stato più che positivo: due sconfitte, sì, ma soprattutto quattro vittorie e due pareggi (di cui l’ultimo, con l’Inter, capace di riportare un po’ di entusiasmo a una piazza molto delusa), con una media di 1,75 punti a partita. È chiaro che con i se e i ma non si va da nessuna parte, e che probabilmente sarebbe stato difficile mantenere un andamento del genere per tutta la stagione, ma l’aritmetica salvezza (obiettivo davvero minimo) arrivata grazie alla reazione del gruppo porta la firma dell’allenatore. E da questo il Torino parte per valutare attentamente il suo futuro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Torino, D’Aversa prova a guadagnarsi la conferma. Le idee per il futuro: c’è anche Gattuso

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