Un incidente sul lavoro si è verificato oggi a Torino, intorno alle 13, in via Filadelfia 220 presso la Centrale del Latte. Un operaio di 45 anni è rimasto coinvolto in un evento che ha portato alla sua morte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Incidente mortale sul lavoro oggi, martedì 12 aprile, a Torino intorno alle 13 in via Filadelfia 220 alla Centrale del Latte. Un operaio di circa 45 anni è stato travolto da del materiale e, nell’impatto, è caduto all’indietro battendo la testa. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero con il personale dell’ambulanza che ha praticato a lungo le manovre di rianimazione. Per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare: è deceduto prima del trasporto in ospedale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino, incidente sul lavoro: muore operaio 45 enne

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Un lavoratore intorno ai 45 anni è morto oggi a Torino in un incidente sul lavoro avvenuto in via Filadelfia 220. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato travolto da del materiale e, nella caduta all'indietro, avrebbe battuto violentemente la testa. L' x.com

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Tragico incidente sul lavoro alla Centrale del Latte di Torino: morto operaio 47enne, fatale la cadutaAncora una tragedia sul posto di lavoro. É successo poco dopo le 13 a Torino, precisamente in via Filadelfia 220, all'interno dello stabilimento della Centrale del Latte di Torino. torinotoday.it