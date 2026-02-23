Nocera inferiore incidente sul lavoro | muore meccanico 24 enne

© Anteprima24.it - Nocera inferiore, incidente sul lavoro: muore meccanico 24 enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Un drammatico incidente sul lavoro ha scosso Nocera Inferiore nella mattinata di oggi. Poco dopo le 10:00, un giovane meccanico di 24 anni, originario di Sarno, ha perso la vita all'interno di un'azienda di logistica situata in via Fiano. Il giovane (C.A. le sue iniziali), regolarmente impiegato presso la ditta Vienna Trasporti, è rimasto vittima di una tragica manovra: secondo le prime indagini, un camion in retromarcia lo ha travolto, schiacciandolo tra due motrici ferme che erano in attesa di riparazione. Il decesso è avvenuto istantaneamente. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri del Reparto Territoriale locale, guidati dal Tenente Colonnello Gianfranco Albanese, insieme al magistrato di turno e agli ispettori dello Spisal per i rilievi di rito.