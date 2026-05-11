A oltre trent’anni dalla prima apparizione in Beverly Hills 90210, l’attrice ha dichiarato di aver contribuito a plasmare alcune tendenze moda negli anni Novanta, definendosi una delle prime a lanciare determinate mode. In un’intervista recente, ha affermato di voler continuare a essere protagonista nel mondo dello stile, mantenendo viva la sua influenza nel settore. La sua carriera è stata caratterizzata da un ruolo di primo piano nel panorama televisivo e fashion del periodo.

Intervistata da People durante il World Accreditation Celebration del Calamigos Ranch Resort & Spa di Malibu, la 52enne racconta di sentirsi pronta a tornare «alle mie radici fashion», spiegando come il rapporto con la moda sia nato molto prima del successo televisivo. «Mentre crescevo, tra gli anni Ottanta e Novanta, mia madre aveva sempre uno stile iconico. E vedevo tutto attraverso lo sguardo di mio padre, con quello che faceva nel cinema e in televisione.», racconta l’attrice. «Penso di essere stata una delle prime a lanciare mode, e voglio continuare a esserlo». Figlia del leggendario produttore Aaron Spelling e di Candy Spelling, Tori Spelling è cresciuta nella Hollywood più glamour.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tori Spelling: «Negli anni 90 sono stata una pioniera dello stile. Penso di essere stata una delle prime a lanciare mode, e voglio continuare a esserlo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Roma, parla Gasperini: «C’è stata un’intervista venerdì scorso di Ranieri che ha creato delle situazioni… Per me è stata una sorpresa incredibile»Alaba Real Madrid, decisione presa: sarà addio a fine stagione? La rivelazione di Romano Allegri Milan, altro che addio: il piano del club per...

Novara, così un'anziana è stata derubata negli anni per 150mila euro da una coppia di conoscentiUna coppia, a Novara, è stata accusata di aver approfittato della fragilità di un’anziana ultranovantenne per sottrarle ingenti somme di denaro.

Argomenti più discussi: Accadde oggi: il 7 maggio si sposa Tori Spelling. E muore Ermanno Olmi; Abito di raso: l'attrice Hilary Duff osa aggiungere un dettaglio che fa la differenza.; Come sono diventati gli attori di Beverly Hills 90210 oggi? Ecco il prima e il dopo!.

Shannen Doherty, Tori Spelling: Separate per anni per via di un malinteso, ma era una stupidaggineTori Spelling ha dichiarato di essere felice di aver avuto l'occasione di riconciliarsi con Shannen Doherty prima della sua morte. In una puntata speciale del suo podcast MisSpelling, l'ex ... movieplayer.it