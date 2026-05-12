Torcularia Book Festival sesta edizione dal 5 al 7 giugno a Langhirano

Dal 5 al 7 giugno si svolge a Langhirano la sesta edizione del Torcularia Book Festival, evento dedicato alla promozione della lettura e della cultura. La manifestazione si tiene ormai da sei anni e si propone di valorizzare il ruolo dei libri nella società, offrendo un’occasione di incontro tra autori, editori e lettori. La manifestazione si svolge in diverse location della città e prevede incontri, presentazioni e laboratori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui