Torcularia Book Festival sesta edizione dal 5 al 7 giugno a Langhirano
Dal 5 al 7 giugno si svolge a Langhirano la sesta edizione del Torcularia Book Festival, evento dedicato alla promozione della lettura e della cultura. La manifestazione si tiene ormai da sei anni e si propone di valorizzare il ruolo dei libri nella società, offrendo un’occasione di incontro tra autori, editori e lettori. La manifestazione si svolge in diverse location della città e prevede incontri, presentazioni e laboratori.
Sei anni, sei edizioni, un unico filo conduttore: la convinzione che la cultura non sia un lusso ma una necessità. Torna puntuale anche nel 2026 il TorculariaBookFestival. Festival della Conoscenza, che dal 5 al 7 giugno porterà nel parco di Villa Pallavicino (loc. Arola, Langhirano) alcune delle.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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