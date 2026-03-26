Piombino | Festival 20Eventi sul palco anche Ambra Angiolini e Giobbe Covatta | sesta edizione al via il 13 giugno

Il Festival 20Eventi di Piombino torna con la sua sesta edizione, che inizia il 13 giugno. Tra gli artisti che si esibiranno ci sono Ambra Angiolini, Giobbe Covatta, Veronica Pivetti, Paolo Hendel, Lella Costa, Alessio Boni e Omar Pedrini. La manifestazione prevede una serie di spettacoli e incontri tra musica, teatro e comicità, coinvolgendo diversi protagonisti del panorama italiano.

Da Ambra Angiolini a Giobbe Covatta. Ma anche Veronica Pivetti, Paolo Hendel, Lella Costa, Alessio Boni e Omar Pedrini. Torna il festival “20Eventi”, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate della Val di Cornia. Organizzato dal Comune di Piombino e dalla Pro Loco Piombino, arriva all’edizione 2026 e punta a regalare al pubblico una stagione ricca di spettacoli, emozioni e grandi protagonisti della scena teatrale e musicale italiana. Il cartellone prevede appuntamenti tra teatro e musica, ospitati in alcune delle location più suggestive del territorio. Il programma viene presentato solo in parte, mentre gli altri nomi che completeranno il calendario estivo saranno svelati nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Piombino | Festival 20Eventi, sul palco anche Ambra Angiolini e Giobbe Covatta: sesta edizione al via il 13 giugno Articoli correlati La satira di Giobbe Covatta in scena al Teatro Astra con 6° (sei gradi)È pronta a ripartire la stagione teatrale del Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina, a cura di Approdi. Ci sarà anche Olly, vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston nella prima serata del 2026. Il videoIl 24enne artista ligure aveva conquistato a sorpresa l’edizione 2025 con "Balorda Nostalgia".