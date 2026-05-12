Tor Tre Teste chiusa via Staderini Il municipio | C' è un dissesto Necessari approfondimenti

A Tor Tre Teste, via Staderini è stata chiusa da ieri, 11 maggio, a causa di un dissesto riscontrato sulla strada. La chiusura ha reso inaccessibile una via centrale del quartiere, creando preoccupazione tra i residenti. Il municipio ha dichiarato che sono necessari ulteriori approfondimenti per valutare la situazione e determinare eventuali interventi. L’assessora ai Lavori pubblici del Municipio V ha confermato la necessità di verifiche più dettagliate.

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