Tor Tre Teste chiusa via Staderini Il municipio | C' è un dissesto Necessari approfondimenti
A Tor Tre Teste, via Staderini è stata chiusa da ieri, 11 maggio, a causa di un dissesto riscontrato sulla strada. La chiusura ha reso inaccessibile una via centrale del quartiere, creando preoccupazione tra i residenti. Il municipio ha dichiarato che sono necessari ulteriori approfondimenti per valutare la situazione e determinare eventuali interventi. L’assessora ai Lavori pubblici del Municipio V ha confermato la necessità di verifiche più dettagliate.
Residenti in allarme a Tor Tre Teste per la chiusura di via Staderini, strada centrale per il quadrante e inaccessibile da ieri, lunedì 11 maggio, a seguito della rilevazione di un dissesto che, come spiega l’assessora ai Lavori pubblici del Municipio V, Maura Lostia, dovrà essere approfondito.🔗 Leggi su Romatoday.it
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