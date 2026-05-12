L’uomo sospettato di aver tentato di uccidere un’altra persona a Tor Bella Monaca si è consegnato alle autorità dopo aver fatto perdere le proprie tracce. Secondo le prime ricostruzioni, l’indagato è stato individuato e arrestato in un’altra zona, poco tempo dopo l’incidente con la Mercedes. Dopo l’investimento, le indagini hanno portato a una serie di verifiche che hanno condotto alla sua identificazione e successiva consegna.

? Domande chiave Come ha fatto l'indagato a farsi trovare dopo la fuga?. Cosa è successo esattamente dopo l'investimento con la Mercedes?. Perché l'uomo ha deciso di consegnarsi proprio con un legale?. Quali prove fornirà il sequestro dell'auto durante il processo?.? In Breve Aggressione avvenuta il 1° maggio a causa del rifiuto della fine della relazione.. Indagato di 46 anni con precedenti penali colpisce ex compagna e nuovo partner.. L'uomo investe le vittime con una Mercedes prima del pestaggio fisico.. Carabinieri di Tor Bella Monaca sequestrano l'auto utilizzata durante l'aggressione.. Un uomo di 46 anni con precedenti penali è stato condotto alla stazione di Regina Coeli dopo che i Carabinieri di Roma Tor Bella Monaca lo hanno identificato come il responsabile dell’aggressione avvenuta il primo maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tor Bella Monaca: l’indagato per il tentato omicidio si consegna

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