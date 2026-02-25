Inseguimento da film a Tor Bella Monaca | con l' auto rubata si schianta contro le macchine in sosta

A bordo di una vettura in sharing, risultata rubata, è scappato alla vista dei finanzieri. Un inseguimento da film che si è snodato per le strade di Tor Bella Monaca, con il fuggitivo al volante che si è schiantato contro dei veicoli in sosta. Il conducente, peraltro, era senza patente. Sono stati momenti di paura quelli vissuti nel quartiere del municipio VI. Una serie di eventi che si sono sviluppati all'improvviso, ovvero quando i baschi verdi hanno notato, di notte, due vetture ferme in strada con le persone a bordo che discutevano animatamente tra loro. Le fiamme gialle, vista la situazione, hanno voluto andare a fondo. Ma quando si sono avvicinati, uno dei due mezzi ha effettuato un'inversione a "U", scappando a forte velocità. 🔗 Leggi su Romatoday.it

