Tor Bella Monaca | i magrebini hanno preso il comando del mercato

A Tor Bella Monaca, a Roma Est, gruppi magrebini hanno preso il controllo delle piazze dello spaccio, modificando in modo sostanziale la gestione del mercato locale. La situazione si sta evolvendo senza grandi annunci pubblici, ma con cambiamenti evidenti nelle attività di distribuzione e nella presenza dei soggetti coinvolti. La trasformazione coinvolge oggi i principali punti di vendita nel quartiere.

Una trasformazione silenziosa ma radicale sta ridefinendo il volto di Tor Bella Monaca, un quartiere di Roma Est dove gruppi magrebini stanno assumendo il controllo totale delle piazze dello spaccio. Non si tratta più di semplici esecutori, ma di veri e propri gestori del commercio illegale che operano con una struttura organizzativa sempre più solida. La presenza di cittadini provenienti da Marocco, Tunisia, Egitto e Algeria è diventata fissa e dominante in queste aree urbane. L’espansione non si limita al solo territorio locale: i gruppi formatisi a Roma Est hanno iniziato a muoversi verso altre zone della Capitale per vendere sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

