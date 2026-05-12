A quarant’anni dall’uscita del film che ha reso famoso Tom Cruise, la saga di Top Gun torna nelle sale cinematografiche. UCI Cinemas annuncia il ritorno del film per celebrare il 40° anniversario, con una programmazione speciale prevista nelle proprie sale. La pellicola originale, conosciuta per le sue scene d’azione e la colonna sonora, sarà proiettata di nuovo in alcune multisale italiane.

A quarant’anni dall’uscita del cult che ha consacrato Tom Cruise come icona assoluta, la saga di Top Gun si prepara a riconquistare il grande schermo. UCI Cinemas ha annunciato un doppio appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dell’adrenalina e del cinema d’aviazione, coprendo sia il capolavoro originale che il suo acclamato sequel. Il 13, 14, 18 e 19 maggio i due capitoli di Top Gun tornano nelle sale UCI Cinemas di tutta Italia. L’evento si dividerà in due momenti distinti. Il 13 e 14 maggio sarà proiettato il film originale del 1986 in una splendida versione restaurata in 4K. Sarà l’occasione perfetta per rivivere le sequenze aeree dirette da Tony Scott e riascoltare brani leggendari come Danger Zone e Take My Breath Away, accompagnando il cast storico composto da Tom Cruise, Kelly McGillis e Val Kilmer.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Top Gun torna a volare sul grande schermo: UCI Cinemas celebra il 40° anniversario della saga con Tom Cruise

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