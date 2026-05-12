Top e Flop | Napoli-Bologna il migliore e il peggiore azzurro in campo

Nel match tra Napoli e Bologna, gli azzurri di Conte sono stati sconfitti nel finale dalla squadra di Italiano. La partita si è conclusa con il Bologna che ha ottenuto la vittoria, impedendo ai padroni di casa di qualificarsi alla prossima Champions League. La sfida ha visto alcuni protagonisti emergere, mentre altri sono rimasti in ombra durante l'incontro.

Partenza morbida degli azzurri, che vanno in svantaggio sulla botta di Bernardeschi, e ringraziano il palo che evita il raddoppio al Bologna. La reazione degli uomini di Conte non produce occasioni importanti, un’ingenuità in area del rientrante Di Lorenzo permette invece ai rossoblù su penalty di raddoppiare con Orsolini. Il capitano partenopeo, nel finale di tempo, si fa trovare pronto in area per la rete che rimette in gara la squadra azzurra. Cambio di marcia per il Napoli nella ripresa che trova subito la rete del pari con Alisson Santos. Gli azzurri chiudono la squadra di Italiano, ma non riescono a sfondare. Nel recupero Rowe trova la rete che regala la vittoria ai felsinei.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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