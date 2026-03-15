Top e Flop | Napoli-Lecce il migliore e il peggiore azzurro in campo

Nel match tra Napoli e Lecce, il Napoli di Antonio Conte ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva al Maradona, battendo gli avversari in rimonta. La partita ha visto un giocatore emergere come il migliore in campo, mentre un altro si è distinto come il peggiore tra gli azzurri. L'incontro ha confermato la posizione stabile della squadra in classifica e la continuità dei risultati.

Partenza disastrosa degli azzurri, il Lecce spavaldo trova il vantaggio su corner. La squadra di Conte è spenta e spaesata, gli ospiti feroci ed aggressivi vanno anche vicino al raddoppio. Il tecnico azzurro cambia volto alla squadra inserendo McTominay e De Bruyne e la differenza si vede tutta. Il Napoli parte forte e da una verticalizzazione di Gilmour, Højlund trova il pari su un perfetto assist di Politano. Alisson Santo si fa murare da Falcone, Politano al volo di sinistro su corner buca il portiere salentino per il vantaggio dei partenopei. I padroni di casa gesticono senza problemi fino alla fine, con Alisson che va vicino al tris con una delle sue scorribande. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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