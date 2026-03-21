Top e Flop | Cagliari-Napoli il migliore e il peggiore azzurro in campo

Nel match tra Cagliari e Napoli, il Napoli ottiene la sua quarta vittoria consecutiva, nonostante una prestazione che non ha entusiasmato. La squadra di Conte riesce a superare il Cagliari di Piasacane, consolidando la posizione in classifica. La partita ha visto protagonisti vari giocatori, con alcuni che si sono distinti mentre altri sono stati meno efficaci. La sfida si è conclusa con il risultato finale di cui si parla nelle analisi post-partita.

Ottima partenza degli azzurri: McTominay in mischia sblocca dopo due minuti il match. Il Napoli amministra facilmente il vantaggio, nonostante qualche disimpegno sbagliato di troppo e molti errori in fase di impostazione. Ripresa che si apre con Politano che, lanciato da un ottima invenzione di De Bruyne, solo in area si fa murare da Caprile. La squadra di Conte, nonostante continui calo di concentrazione, riesce ad amministrare il vantaggio senza grossi problemi fino alla fine. Lo scozzese torna titolare dopo qualche settimana ai box e torna subito a fare la differenza. Sblocca il match facendosi trovare pronto in area, tiene in apprensione la difesa cagliaritana con i suoi inserimenti, e quando viene arretrato da Conte amministra con spessore ed intelligenza tattica la zona nevralgica del campo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Top e Flop: Cagliari-Napoli, il migliore e il peggiore azzurro in campo Articoli correlati Top e Flop: Cremonese-Napoli, il migliore e il peggiore azzurro in campoOttima partenza degli azzurri, su un rimpallo in area Hojlund è lesto a spingere in rete la palla del vantaggio. Top e Flop: Lazio-Napoli, il migliore e il peggiore azzurro in campoPrimo tempo praticamente perfetto degli azzurri, la squadra domina e comanda in maniera impressionante. Gol PAZZESCHI che non vedremo più Tutto quello che riguarda Top e Flop Cagliari Napoli il migliore... Temi più discussi: Le pagelle di Cagliari-Napoli, i voti: i top e i flop del match dell'Unipol Domus; Le pagelle di Cagliari-Napoli: McTominay decisivo, Hojlund imprescindibile per Conte. Male Palestra; Conte ritrova il suo leader: De Bruyne titolare contro il Cagliari; Le pagelle di Cagliari-Napoli, i voti: i top e i flop del match dell'Unipol Domus. Top e Flop: Cagliari-Napoli, il migliore e il peggiore azzurro in campoForzAzzurri.net - Cagliari-Napoli - Quarta vittoria consecutiva per la squadra di Conte che, nonostante una prestazione non proprio esaltante, batte il Cagliari di ... forzazzurri.net Le pagelle di Cagliari-Napoli, i voti: i top e i flop del match dell'Unipol DomusL'anticipo del venerdì delle 18.30 tra Napoli e Cagliari si conclude con il risultato di 0-1a favore della squadra di Antonio Conte. A segno Scott McTominay. Ecco i voti della ... ilmattino.it Cagliari- Napoli| Il plus e il minus di Umberto Chiariello Menzione d'onore per McTominay, Gutierrez e Politano Tra i minus Anguissa, Lobotka e Gilmour Sasà premia McTominay MVP del match Il minus è Lobotka Siete d'accordo @umberto_chiariello facebook Pagelle Cagliari- #Napoli: McTominay detta legge, nervosismo Hojlund. Palestra delude! x.com