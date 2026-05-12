Tony Hadley annuncia il tour estivo con 3 differenti progetti

Il tour primaverile di Tony Hadley si è concluso il 9 maggio con un grande successo e il consueto affetto del pubblico italiano. Ora l'artista annuncia un nuovo tour estivo, che comprenderà tre diversi progetti. I dettagli sulle date e le location sono ancora da definire, ma l'artista ha confermato la partenza dei prossimi spettacoli. I fan aspettano con entusiasmo le prossime tappe di questa stagione.

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MILANO – Si è chiuso il 9 maggio, con grande successo e con il consueto affetto del pubblico italiano, il tour primaverile di Tony Hadley. Sulla scia dell’ottima accoglienza delle prime date del tour primaverile, l’artista annuncia ora il tour estivo, che lo vedrà protagonista sui palchi italiani e internazionali con tre diverse produzioni live: “An Englishman in Italy”, i concerti rock con la sua inseparabile Fabulous TH Band, lo speciale progetto “Tony Hadley Live in Symphony” con l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese e le date con l’Orchestra Jazz Siciliana, diretta da Domenico Riina. Oltre quarantacinque anni di carriera, un...🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Tony Hadley annuncia il tour estivo con 3 differenti progetti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Tommaso Paradiso annuncia il tour estivo Leggi anche: La voce di Tony Hadley accende l'estate romagnola con un concerto esclusivo Argomenti più discussi: L’estate italiana di Tony Hadley con tre nuove produzioni; TONY HADLEY: tre nuove produzioni live in Italia per l’estate 2026; Tony Hadley – Tour 2026 – Fotogallery.