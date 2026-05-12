Tony Hadley annuncia il tour estivo con 3 differenti progetti
Il tour primaverile di Tony Hadley si è concluso il 9 maggio con un grande successo e il consueto affetto del pubblico italiano. Ora l'artista annuncia un nuovo tour estivo, che comprenderà tre diversi progetti. I dettagli sulle date e le location sono ancora da definire, ma l'artista ha confermato la partenza dei prossimi spettacoli. I fan aspettano con entusiasmo le prossime tappe di questa stagione.
MILANO – Si è chiuso il 9 maggio, con grande successo e con il consueto affetto del pubblico italiano, il tour primaverile di Tony Hadley. Sulla scia dell’ottima accoglienza delle prime date del tour primaverile, l’artista annuncia ora il tour estivo, che lo vedrà protagonista sui palchi italiani e internazionali con tre diverse produzioni live: “An Englishman in Italy”, i concerti rock con la sua inseparabile Fabulous TH Band, lo speciale progetto “Tony Hadley Live in Symphony” con l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese e le date con l’Orchestra Jazz Siciliana, diretta da Domenico Riina. Oltre quarantacinque anni di carriera, un...🔗 Leggi su Lopinionista.it
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???? ?????? ? ??????? ?? ? ?????? ???? ?? ??????? Tony Hadley sarà in concerto a Brescia sabato 2 maggio 2026 al DisPlay con il tour An Englishman in Italy. La data rientra nella nuova tournée italiana annunciata per la primavera e arr facebook