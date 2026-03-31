tommaso paradiso annuncia il tour estivo

Tommaso Paradiso ha annunciato le date del suo tour estivo attraverso i social. La comunicazione arriva dopo la sua recente partecipazione al Festival di Sanremo. Le date e le location saranno comunicate nelle prossime settimane. L’artista si prepara a esibirsi in diverse città italiane, con concerti programmati per la stagione estiva. Nessuna comunicazione è stata ancora rilasciata riguardo ai dettagli delle tappe.

Tommaso Paradiso – Ph. Ilaria Ieie ROMA – Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, tra le canzoni più suonate in radio sin dall’uscita, e a pochi giorni dal via del tour nei Palasport, Tommaso Paradiso annuncia nuovi appuntamenti estivi che proseguono il percorso iniziato dal tour indoor imminente. Il ritorno alla dimensione live, quella che da sempre sente più sua, rimette al centro il rapporto diretto con il pubblico e riaccende la solidissima band che da anni lo accompagna, parte integrante della sua identità dal vivo. Prima nei palazzetti e poi all’aperto, le canzoni del nuovo album “Casa Paradiso” e i grandi successi del cantautore romano danno forma a una potente scaletta che unisce presente e passato, con un suono pieno e diretto e un’emotività da cantare che è la sua cifra. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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