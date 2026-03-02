La voce di Tony Hadley accende l' estate romagnola con un concerto esclusivo

Il 15 luglio, l'ex frontman degli Spandau Ballet si esibirà a Cervia, in piazza Garibaldi, durante il Cervia Summer Festival. La sua voce accenderà la palco, attirando il pubblico alla serata organizzata nell'ambito dell’evento estivo romagnolo. È previsto un concerto esclusivo che coinvolgerà gli spettatori presenti nella località balneare.

Tony Hadley torna in Italia con un appuntamento romagnolo esclusivo: mercoledì 15 luglio l'ex frontman degli Spandau Ballet salirà sul palco di piazza Garibaldi a Cervia, nella cornice del Cervia Summer Festival. Sarà l'unica data in Riviera per l'artista britannico, con i biglietti disponibili a partire da mercoledì 4 marzo su Ticketone. Quarantacinque anni di carriera, un percorso che attraversa epoche, mode e generazioni, e un timbro rimasto inconfondibile nel tempo. Tony Hadley torna in Italia con il nuovo tour "An Englishman in Italy", in partenza proprio questa primavera.

Tony Hadley, tour “An Englishman in Italy” in partenza nella primavera 2026LONDRA – Quarantacinque anni di carriera, un percorso che attraversa epoche, mode e generazioni, segnato da una presenza scenica inconfondibile e da...

Tony Hadley: Sogno di recitare in un film alla James Bond ma finché avrò voce canteròRipercorrendo la sua lunga carriera Tony Hadley non ha dubbi su cosa direbbe al sé stesso giovane: Gli direi di non fidarsi troppo. Il problema è che entri nel mondo della musica da giovane e tutti ... repubblica.it

Tony Hadley festeggia 45 anni di carriera con un tour anche in ItaliaMilano, 21 giu. (askanews) - La sua voce è inconfondibile, Tony Hadley torna in tour in Italia in estate con Tony Hadley 45, una serie di concerti che celebrano un traguardo straordinario: ... quotidiano.net

#AlmanaccoRock #MusicaItaliana @CapaSound by @boomerhill1968 il 1 marzo del 2011 Caparezza pubblica per la Universal il lp Il Sogno Eretico che contiene il singolo Goodbye Malinconia, con Tony Hadley x.com

