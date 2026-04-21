Una recente decisione della Cassazione stabilisce che i giudici devono considerare il passato delle persone coinvolte nelle cause di famiglia. In un caso specifico, una donna che aveva condiviso trent’anni di vita con il defunto ha mantenuto il diritto a ricevere una quota più elevata di un beneficio. La sentenza sottolinea l’obbligo di tenere conto della storia personale nelle questioni di diritto familiare, anche quando i legami si sono ormai conclusi.

N elle trame sempre più fitte delle famiglie contemporanee, dove i legami si intrecciano, si sciolgono e talvolta si sovrappongono, c’è un momento in cui i sentimenti lasciano, necessariamente, il posto ai diritti: quello del distacco definitivo. Quando un uomo viene a mancare, la pensione di reversibilità spetta alla moglie per il 60 per cento (se è sola e senza figli). Quando, però, l’uomo lascia una ex moglie e una vedova, la questione smette di essere un tema privato e diventa una battaglia legale. È proprio in questo contesto che, una recente e significativa sentenza della Corte di Cassazione, ha rimesso al centro del dibattito un valore che sembrava quasi dimenticato: il peso del tempo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una nuova sentenza della Cassazione chiarisce che i giudici non possono ignorare il passato. La ex moglie che ha vissuto trent'anni con il defunto, mantiene il diritto alla quota maggiore del beneficio

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