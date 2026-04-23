I tifosi della Lazio hanno deciso di presentarsi alla finale di Coppa Italia, rispondendo all’appello dell’allenatore. La loro presenza sarà concentrata sull’evento di calcio, mentre non è prevista alcuna partecipazione al derby. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si riflette nella partecipazione prevista allo stadio per questa competizione. La scelta dei supporter si traduce in una presenza significativa per la partita in programma.

I tifosi della Lazio andranno alla finale di Coppa Italia? La risposta è arrivata nel modo più laziale possibile: sì alla finale, no al derby. Con un comunicato pubblicato sul profilo Instagram vdnofficial, il tifo organizzato della Lazio ha spiegato le ragioni di una decisione che racconta molto di come funziona il rapporto tra ultras e società nel calcio italiano. Per la finale del 13 maggio contro l’Inter, i gruppi entreranno. Lo faranno perché hanno “stretto un patto con mister e squadra” e hanno dato la loro parola. “Essendo in campo neutro vogliamo stare vicino ai ragazzi e dare la possibilità a tutto il popolo laziale di spingere la squadra in una partita importante come la finale di Coppa”, scrivono.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I tifosi della Lazio rispondono all’appello di Sarri, entreranno allo stadio per la finale di Coppa Italia

La conferenza stampa di Sarri dopo Bologna-Lazio 2-5 d.c.r. Coppa Italia

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