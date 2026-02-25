Sanremo Tiziano Ferro incanta l' Ariston a 25 anni da ' Xdono'

Il cantante di Latina è tornato sul palco con un'emozione diversa festeggiando così un anniversario importante della prima hit che lo ha reso famoso Tiziano Ferro è tornato sul palco del festival di Sanremo, nella prima serata di ieri, e ha infiammato e fatto ballare l'intera platea. L'artista di Latina festeggia quest'anno i 25 anni di 'Xdono', la celebre hit che lo ha reso famoso al grande pubblico. "Era ospite nel 2001 a 'Domenica In' dove lo presentai e cantò per la prima volta 'Xdono'", ha ricordato Carlo Conti. Poi Ferro ha cominciato la sua performance all'Ariston con 'Ti scatterò una foto'. Poi un medley con 'La differenza fra me e te', 'Lo stadio', e infine 'Xdono'. "Solo tu potevi farmi spegnere queste candeline così - ha detto al conduttore - Sono tornato tante volte a Sanremo ma oggi più che mai ha senso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

