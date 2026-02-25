Tiziano Ferro a Sanremo | emozioni e successi a 25 anni da Xdono

Tiziano Ferro torna a Sanremo e commuove l’Ariston a 25 anni da ‘Xdono’ Tiziano Ferro ha incantato il pubblico del Festival di Sanremo nella prima serata di ieri, celebrando i 25 anni dalla sua hit ‘Xdono’. Sul palco dell’Ariston, il cantante di Latina ha regalato al pubblico un’emozionante performance, ripercorrendo la sua carriera con un medley di successi e un nuovo singolo. La serata è stata caratterizzata da momenti di grande intensità emotiva, con Ferro che ha ringraziato il pubblico e i colleghi, in particolare Laura Pausini, con cui ha condiviso un affetto sincero. La sua presenza a Sanremo ha riacceso i riflettori su un artista che ha segnato la musica italiana. La serata è iniziata con ‘Ti scatterò una foto’, seguita da un medley che ha incluso ‘La differenza fra me e te’ e ‘Lo stadio’, per poi concludersi con ‘Xdono’, la canzone che lo ha reso famoso. Ferro ha espresso la sua gratitudine verso il pubblico, definendo l’Ariston il palco più importante del mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

