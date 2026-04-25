Tivù Verità | Covid parlano gli esperti di Robert Kennedy Jr

Durante un episodio di Tivù Verità, Francesco Borgonovo ha intervistato due esperti, Mary Holland e Brian Hooker, entrambi legati all’associazione di Robert F. Kennedy Jr. Si sono affrontati temi riguardanti il Covid, con approfondimenti sulle posizioni e le ricerche svolte dai due intervistati. La conversazione si è concentrata su aspetti legati alla pandemia e alle questioni scientifiche correlate.

Francesco Borgonovo intervista Mary Holland e Brian Hooker, membri dell’associazione di Robert F. Kennedy Jr. e ascoltati anche dalla Commissione Covid italiana. Dalla gestione della pandemia ai lockdown, dalla censura al ruolo di OMS e Big Pharma. Stretta su lame e cortei violenti. Punto per punto, ecco le novità del decreto Sicurezza Oltre alle norme sui rimpatri oggetto di polemiche nei giorni scorsi, il decreto Sicurezza 2026 approvato ieri alla Camera introduce un ampio pacchetto di misure, che spaziano su vari temi. Per quanto riguarda i coltelli, vengono inasprite le sanzioni per il porto di lame superiori a 8 cm, nonché di strumenti...🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tivù Verità | Covid, parlano gli esperti di Robert Kennedy Jr Covid, parlano gli esperti di Robert Kennedy Jr | Tivù Verità Notizie correlate Tivù Verità | Monsignor D'Ercole: verità scomode su Chiesa, Covid e migrantiMonsignor Giovanni D’Ercole legge il nostro tempo come un’epoca di emergenze permanenti: paura, crisi continue, identità smarrite. Leggi anche: Robert Kennedy Jr in un podcast: “Non temo i germi