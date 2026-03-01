Durante i Campionati Europei 10 metri a Yerevan, gli atleti italiani di tiro a segno hanno concluso la gara di carabina mista fuori dalla top venti. La competizione si è svolta al poligono armeno e ha visto i rappresentanti italiani ottenere piazzamenti lontani dai vertici della classifica. La prova si è conclusa con due posizionamenti che non hanno permesso di accedere alle prime posizioni della competizione.

Termina con due piazzamenti fuori dalle prime venti posizioni la gara dell’Italia dedicata alla carabina mista, segmento valido per i Campionati Europei 10 metri, rassegna in fase di svolgimento al poligono di Yerevan, in Armenia. Il binomio azzurro che ha raccolto il risultato migliore è stato quello composto da Carlotta Salafia e Danilo Dennis Sollazzo che, nello specifico, hanno guadagnato in fase di qualificazione la ventottesima piazza con il punteggio totale di 627.1. Più attardati invece Sofia Ceccarelli ed Edoardo Bonazz i, trentunesimi con 626.8. Sul gradino più alto del podio si sono invece accomodati per dispersione i norvegesi Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg, trionfatori totali all’ultimo atto (da questa stagione con il format a quattro) battendo con il nuovo record mondiale ed europeo di 506. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a segno: azzurri lontani dal vertice nella carabina mista agli Europei 10 metri

