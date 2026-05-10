Tiro a segno | Ungheria e Svizzera sorridono nelle prove a squadre di pistola e carabina agli Europei

Negli Europei di tiro a segno, le prove a squadre di pistola e carabina si sono concluse con risultati positivi per le squadre di Ungheria e Svizzera, che hanno ottenuto risultati di rilievo nelle rispettive discipline. In particolare, la gara dedicata alla pistola 25 metri femminile trio si è conclusa con il trionfo dell’Ungheria. Le competizioni hanno visto numerosi atleti sfidarsi in diverse categorie, portando alla luce alcune performance significative.

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