Tiro a segno | Ungheria e Svizzera sorridono nelle prove a squadre di pistola e carabina agli Europei
Negli Europei di tiro a segno, le prove a squadre di pistola e carabina si sono concluse con risultati positivi per le squadre di Ungheria e Svizzera, che hanno ottenuto risultati di rilievo nelle rispettive discipline. In particolare, la gara dedicata alla pistola 25 metri femminile trio si è conclusa con il trionfo dell’Ungheria. Le competizioni hanno visto numerosi atleti sfidarsi in diverse categorie, portando alla luce alcune performance significative.
Termina con il trionfo dell’Ungheria la gara riservata alla pistola 25 metri femminile trio, segmento valido per i Campionati Europei 25500 2026 metri di tiro a segno attualmente in fase di svolgimento in quel di Osijek, precisamente in Croazia, Nello specifico Veronika Major, Miriam Jako e Sara Rachel Fabian hanno battuto per 12-4 la Bulgaria di Lidia Nencheva, Miroslava Mincheva e Antoanenta Kostadinova, rendendosi artefici di una prova a senso unico. Il bronzo invece è andato all’ucraina di Yuliya Korostylova, Elena Kostevych ed Anastasiia Nimets, abili a battere anche loro per 12-4 la squadra polacca formata da Agata Novak, Agnieszka Korejwo e Julia Borek.🔗 Leggi su Oasport.it
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